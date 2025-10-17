El PP afea a Varela la «pérdida de pujanza económica» del Concello

El Partido Popular culpó ayer al equipo de gobierno de Alberto Varela de la «pérdida de pujanza económica de Vilagarcía». En este sentido, reprochan a los socialistas que en sus diez años de gobierno, «no se ha impulsado ni un solo gran proyecto industrial que generase empleo estable» y les acusan de «vender humo» en relación al acuerdo con la Zona Franca de Vigo para la ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro.

Estas últimas declaraciones levantarán sin duda ampollas en los próximos días a nivel político. A principios de este año, Zona Franca de Vigo -que preside el socialista David Regades- firmó un acuerdo con los Ayuntamientos de Vilagarcía y Caldas para duplicar la superficie actual del polígono industrial de O Pousadoiro.

Y solo un mes después de la firma de ese acuerdo, la conselleira de Economía de la Xunta, María Jesús Lorenzana, anunció en un encuentro con empresarios de la comarca que la Xunta de Galicia asumiría el proyecto de ampliación del parque empresarial. Un anuncio que generó entonces mucha sorpresa, pues hacía más de diez años que el Concello y los empresarios demandaban más suelo industrial en O Pousadoiro, y la Xunta nunca había dado señales de querer asumir la inversión.

Sin embargo, el PP de Vilagarcía apunta ahora que el acuerdo con Zona Franca era en realidad «un anuncio fake». «No fue más que un protocolo sin validez jurídica, no compromete a nada, no garantiza ni una sola parcela nueva, fue puro humo, una operación de propaganda». En este sentido, los conservadores elogian a la conselleira Lorenzana, una vez han empezado los trámites urbanísticos previos a la ampliación.

En todo caso, el Partido Popular de Vilagarcía cree que el gobierno está desaprovechando la excelente situación geográfica del municipio, y dejando pasar oportunidades de crear riqueza.

En este sentido, culpan al Concellos de los continuos retrasos del nuevo Plan Xeral de Urbanismo, ya que «cada año de retraso del PXOM significa pérdida de crecimiento industrial y empleo», y recuerdan que Vilagarcía ha perdido cinco posiciones en un solo año en la relación de municipios con mayor renta per cápita de Galicia, situándose ahora en el puesto 67.