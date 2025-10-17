La Policía Nacional de Vilagarcía detiene a una pareja investigada por 12 robos con violencia

La Policía Nacional de Vilagarcía ha detenido a una pareja a la que se le imputa la comisión de hasta una docena de robos con violencia. En algunos casos, llegaron a herir a sus víctimas con un arma blanca, según un comunicado difundido por la Policía.

Los robos más recientes se produjeron el pasado miércoles, 15 de octubre y, con anterioridad, durante el mes de septiembre. En uno de ellos, explica la Comisaría, amenazaron a un joven al que empujaron hacia un callejón, y allí esgrimieron una navaja para que les entregase el dinero. Según la Policía Nacional, el joven trató de zafarse, y en ese momento «le cortaron en un costado y le propinaron múltiples puñetazos».

Al día siguiente, la misma pareja se vio implicada en otro robo con violencia. En esta ocasión, se abalanzaron por la espalda sobre otro joven, al que golpearon en la cabeza, «y tras propinarle un puñetazo le sustrajeron el dinero y el teléfono móvil».

La Policía Nacional sostiene que la pareja también perpetraba los robos mediante otro modus operandi. En varias ocasiones, la mujer mantenía voluntariamente relaciones sexuales con la víctima, «para acto seguido aparecer su marido y robarle todo el dinero amenazándole con una navaja».

En la Comisaría de Vilagarcía señalan que, «esta pareja está detrás de la mayoría de los robos con violencia perpetrados en la ciudad en los últimos meses, con el consiguiente perjuicio para la seguridad ciudadana».

Los dos sospechosos fueron arrestados el 15 de octubre por un robo con intimidación, siendo puestos a disposición judicial.