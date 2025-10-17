Nueva oportunidad para hacer gala de solidaridad con los migrantes

Cuando todas las miradas se centran en Israel, Palestina, Gaza, Rusia, Ucrania, Estados Unidos o Venezuela, resulta que en el Mediterráneo y el Atlántico sigue viviéndose un auténtico drama del que muchos se han olvidado, el de la inmigración.

De ahí que la plataforma solidaria creada a modo de festival con el nombre de Nos Seus Pés se empeñe en concienciar a la población sobre las enormes dificultades y la tragedia que rodea a miles de ciudadanos que tratan de huir de la guerra y la miseria en sus pueblos de origen.

Para fomentar esa concienciación social y recaudar fondos con los que ayudar a quienes, a su vez, ayudan a los refugiados, Nos Seus Pés reedita este fin de semana su ya consolidado festival, una cita con la música, la gastronomía y la cultura.

La presentación oficial del cartel. / NSP

Es así cómo se pretende seguir colaborando con la organización no gubernamental Proem-aid, de cuya misión ya se ha informado en repetidas ocasiones en FARO DE VIGO y que colabora con los migrantes mediante proyectos como Agua, que actualmente despliega en Tenerife y Sevilla.

Tras el exitoso festival de 2024, en el que esta plataforma solidaria creada en 2018 por Mar Benavides y el afamado chef Javier Olleros consiguieron arropar con 15.000 euros el Proyecto Agua, Nos Seus Pés vuelve a citar a los arousanos en esta su séptima edición.

Una propuesta que da mayor protagonismo al Tapeo Solidario, que arranca esta misma tarde en la grovense plaza de O Corgo con participación de un buen número de cocineros –algunos del Grupo Nove–, quienes mañana protagonizarán una sesión vermú, también en la carpa instalada en la citada plaza.

Entre los cocineros participantes, Álvaro Villasante, del restaurante Paprica (Lugo); Héctor López, de restaurante España (Lugo); Iñaki Bretal, de O Eirado (Pontevedra); el ourensano Javier González; Javier Rodríguez Ponte «Taky», responsable de catering Boketé (A Coruña); Juan Crujeiras, del también coruñés Bido; Roberto Miguel Vidal, Bancal (Madrid); Filgueira, O Balado (Boqueixón); y Yayo Daporta, del establecimiento cambadés que lleva su nombre.

La cocina de Nos Seus Pés, el año pasado. / NSP

Junto a ellos, los grovenses Manuel Domínguez, del restaurante Senlleiro; Marcos Otero, de Afuego Tapería; Maruxa, del Portiño; Óscar Cousido, del Plaza; Sandra y Pata de Jueso de Caña.

Hablando de cocineros, decir que también el domingo habrá cocina, en este caso con una paella popular a cargo de Iván Domínguez, chef del restaurante NaDo (A Coruña), amenizada por el concierto de Adrián Torres.

La suya no es, ni mucho menos, la única actuación musical programada. Hoy mismo actúan los mecos Freshkiños, Tu Yenro Favorito y Dj Payca, mientras que mañana será el turno, en sesión vermú, de Zeltia Irevire & Sariña Sarandonga y de Paracetafolk.

La música continuará desde las 22.00 horas con la saxofonista Sophie Simmons, Loita Amada, que presentará su último trabajo, «Resistir é vencer».

La acompañará Faul, «una de las formaciones de punk más destacadas del panorama nacional», esgrimen en Nos Seus Pés.

También se anuncian para mañana la actuación de Dj Rapante y los talleres infantiles de «Nos Seus Pesiños», en el Punto de Atención a la Infancia (PAI) de O Grove.

Todo ello, y algunas propuestas más, con la implicación fundamental de vecinos y empresas de O Grove, ya que son ellos los que permiten a Nos Seus Pés crear este evento a partir de colaboraciones desinteresadas.

Un evento que se nutre de la venta de todo tipo de productos que se ofrecen en la carpa instalada en O Corgo desde la pasada Festa do Marisco. Incluidas camisetas, sudaderas y otros muchos artículos de merchandising que Nos Seus Pés promociona desde hace semanas en su redes sociales.