Grandes productoras buscan lugares de rodaje en O Salnés
Mañana sábado, invitados por la Diputación, recorrerán varios concellos para conocer su potencial como escenarios de cine
La provincia de Pontevedra se convierte estos días en escaparate internacional para la industria audiovisual. La Diputación ha organizado una visita de familiarización con responsables y localizadores de productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bros o A3Media, que hasta el lunes recorrerán diferentes puntos de la provincia para conocer su potencial como escenario de rodajes.
La jornada de mañana sábado estará centrada en la comarca de O Salnés, con paradas en Vilagarcía, Vilanova, Cambados, O Grove, Sanxenxo y A Illa. El itinerario incluirá un paseo en barco por la ría y una visita a una bodega de la Denominación de Origen Rías Baixas, en una jornada diseñada para mostrar la riqueza paisajística, patrimonial y cultural de este territorio.
Los participantes, que han trabajado en superproducciones como Batman Begins, The Walking Dead, Fast and Furious o La sociedad de la nieve, están conociendo de primera mano localizaciones singulares gracias a la iniciativa de la Rías Baixas Film Commission, dependiente de la Diputación. Su objetivo es atraer nuevos rodajes internacionales y posicionar la provincia, y en particular O Salnés, como un plató natural de referencia para el cine y la televisión mundial.
