Grandes productoras buscan lugares de rodaje en O Salnés

La provincia de Pontevedra se convierte estos días en escaparate internacional para la industria audiovisual. La Diputación ha organizado una visita de familiarización con responsables y localizadores de productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bros o A3Media, que hasta el lunes recorrerán diferentes puntos de la provincia para conocer su potencial como escenario de rodajes.

La jornada de mañana sábado estará centrada en la comarca de O Salnés, con paradas en Vilagarcía, Vilanova, Cambados, O Grove, Sanxenxo y A Illa. El itinerario incluirá un paseo en barco por la ría y una visita a una bodega de la Denominación de Origen Rías Baixas, en una jornada diseñada para mostrar la riqueza paisajística, patrimonial y cultural de este territorio.

Los participantes, que han trabajado en superproducciones como Batman Begins, The Walking Dead, Fast and Furious o La sociedad de la nieve, están conociendo de primera mano localizaciones singulares gracias a la iniciativa de la Rías Baixas Film Commission, dependiente de la Diputación. Su objetivo es atraer nuevos rodajes internacionales y posicionar la provincia, y en particular O Salnés, como un plató natural de referencia para el cine y la televisión mundial.