Fiesta para todas las edades en el «+Convivir» de Ribadumia

Ribadumia se convertirá mañana sábado en un punto de encuentro para el ocio, la convivencia y la diversión con la llegada del evento «+Convivir», una iniciativa impulsada por la Diputación de Pontevedra que busca promover «el bienestar, el encuentro intergeneracional y la participación ciudadana» mediante actividades lúdicas y educativas, explican desde el Concello.

El evento se celebrará en el pabellón de Barrantes, de 16.30 a 20.30 horas, e incluye una charla sobre nutrición y primeros auxilios, a cargo de Manuel Viso, médico y colaborador en varios programas de la TVG; un taller de risoterapia impartido por la psicóloga Mónica Novas; y clases de bailes de salón con el profesional Breogán Pérez. También habrá hinchables para los niños, una sesión de música y una merienda.