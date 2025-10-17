Desalojan dos plantas de un hotel de Valga por la mala combustión de una caldera

Los servicios de emergencias desalojaron este viernes dos plantas del hotel Corona de Galicia, en Valga, porque la mala combustión de la caldera de pellets estaba llenando de humo las habitaciones. Los huéspedes permanecieron en la zona de recepción mientras que los efectivos ventilaron, abriendo las ventanas, y nadie resultó afectado por inhalación.

El 112 Galicia recibió sobre las 13.44 horas una alerta de que estaba entrando humo en las habitaciones a través de los huecos de las alógenas. Siempre según los servicios de emergencias, el problema vino por una mala combustión de la caldera y el humo se coló en el sistema del aire acondicionado.

El personal apagó el aparato y se pidió a los huéspedes de la primera y la segunda planta que salieran. Cabe recordar que el establecimiento da acogida a unos 170 migrantes mientras se resuelve su petición de asilo.

El dispositivo se cerró tras dar negativas las mediciones y contó con el GES de Padrón, Guardia Civil y Protección Civil de Valga.