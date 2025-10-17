Cambados clama contra Educación por la situación de los colegios

El Concello de Cambados cargó esta semana contra la Xunta, pues considera que no está atendiendo debidamente las necesidades de los colegios que son de su competencia, quejándose particularmente del caso del CEIP de Castrelo: con baños sin puertas y otras demandas que «la comunidad escolar lleva más de 20 años reclamando».

El concejal de Ensino, Liso González, puso como ejemplo los aseos, señalando que los correspondientes a Infantil «carecen de puertas y los niños pueden ser vistos incluso desde la puerta de entrada al colegio». Indicó que los de Primaria también tienen necesidad de una renovación y, de hecho, se quejó de que se lo han pedido al jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Ares, pero «por más que lo intento, no me recibe».

Le ofrece una parte hecha

Según el nacionalista, ni para esto ni para otras necesidades de los centros escolares y que forman parte de un informe que elaboró cuando accedió al cargo, en 2023. De hecho, aseguró que ha acudido a los medios porque «no me queda más remedio» y advierte que seguirá denunciando la situación. En el caso de esto baños explicó que el Concello ha redactado un proyecto para la reforma y que está dispuesto a cederlo a la Xunta para su ejecución.

«Gastamos un dinero que no nos corresponde porque esto excede de nuestra competencia de mantener los centros, pero no se puede esperar más, urge. Ellos mismos mandaron una instrucción a principios del año pasado, tras vencer el convenio con la Fegamp, y queda muy claro que las inversiones le corresponden a la Xunta y esto es cuando se ha agotado la vida útil de algo y no se puede arreglar; cuando hay que cambiarlo», añadió González.

El concejal considera que esto sucede en el colegio de Castrelo y en otros centros de la localidad.