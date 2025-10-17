El Concello asume la organización directa para que se siga celebrando la romería de San Simón
La dimisión de la comisión anterior tras 15 años obliga al gobierno local a garantizar la celebración de una cita emblemática del 24 al 26 de octubre
La tradicional romería de San Simón se celebrará finalmente los días 24, 25 y 26 de octubre, aunque este año lo hará bajo la organización directa del Concello de Vilanova, que ha decidido asumir la coordinación del evento tras la dimisión de la comisión de fiestas Amigos de San Simón de Baión, que dejó su labor después de más de 15 años al frente de una de las citas más emblemáticas de la comarca.
El alcalde, Gonzalo Durán, confirmó que «había dudas de si se celebraría la romería este año, pero va a haber romería, un poco distinta, aunque con lo sustancial de siempre». El regidor explicó que, ante la falta de comisión, el Concello toma las riendas tras contactar con todos los colaboradores habituales y contratando directamente todo lo necesario. «Habrá pulpo, música, charangas, rosquillas y, sobre todo, mucha alegría», destacó.
Durán subrayó que el objetivo es «mantener viva una tradición que cierra el calendario festivo del año en la comarca». En la misma línea, incidió en que esta edición supone una cita en la que los vecinos y fieles a San Simón «deben animar con su asistencia para que el próximo año surja una nueva comisión con energías renovadas».
Desde la comisión anterior destacaron en el anuncio de su marcha que llevaban 15 años organizando la cita vilanovesa y que ya el año pasado empezaron a acusar el cansancio, pero siguieron adelante. Con las bajas de los últimos años había quedado un grupo muy reducido y están las circunstancias personales y profesionales de cada uno, así que consideran que su etapa «acabó, como puede suceder en otras muchas cosas».
Ahora el Concello asume ese relevo con la intención de que sea una corta transición hasta que los vecinos recuperen el mando.
