El Colegio de Arquitectos pone en valor las obras de A Illa

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a través de su delegación en Pontevedra, conmemora hoy el Día Mundial de la Arquitectura con una visita abierta al público a las obras de Manuel Gallego Jorreto en A Illa.

La actividad, guiada por el arquitecto Pablo Gallego y con la colaboración del Concello, incluirá un recorrido por la Casa Consistorial, Auditorio, el Centro de Interpretación da Conserva o la rehabilitación de las casas modernistas. Todas estas obras son consideradas «ejemplos significativos de la arquitectura pública gallega».

A las 17.00 horas se procederá a la lectura del manifiesto del Día Mundial a cargo de Anselmo Villanueva, presidente del Colegio, y la intervención de Luis Arosa, alcalde de A Illa. Posteriormente se realizará la visita guiada. El punto de encuentro será frente al Concello.