Catoira amplia la senda de Pedras Miúdas hasta el mirador de Abalo

El Ayuntamiento de Catoira recibirá una nueva inyección de fondos europeos Feder para el proyecto de mejora de la conexión entre el centro urbano y la laguna de Pedras Miúdas a través del Camiño Real. «Gracias a la nueva asignación de fondos obtenida por el gobierno local, que aumenta el presupuesto disponible a casi un millón de euros, el alcalde Xoán Castaño acaba de anunciar que será posible ampliar la actuación y llegar con la ruta peatonal al mirador de Abalo», apuntó ayer el Concello en un comunicado.

Castaño explica que el proyecto para conectar el centro urbano con Pedras Miúdas estaba valorado en unos 715.000 euros. Inicialmente, se gestionaron y obtuvieron 500.000 euros del Plan Extra 2025 de la Diputación, por lo que el Ayuntamiento tuvo que aportar fondos propios o buscar más financiación para cubrir la parte restante.

Fue entonces cuando la administración local decidió probar suerte, y presentó un proyecto a los fondos europeos junto a sus socios de Mar de Santiago (los municipios de Vilanova, Valga y Pontecesures). Se da la circunstancia de que este proyecto conjunto salió aprobado. Esto permitirá disponer de hasta un millón de euros para la conexión peatonal desde el centro de catoira hasta Pedras Miúdas.

No obstante, con la nueva aportación europea, el camino no se detendrá en la laguna, sino que continuará hasta el mirador de Abalo, un lugar emblemático con vistas espectaculares.