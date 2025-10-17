El Bloque alerta de nuevos retrasos en la obra de saneamiento de Vilagarcía

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevará al Parlamento gallego la situación de la obra de los tanques de tormentas que está ejecutando la Xunta de Galicia en Vilagarcía. Los trabajos ya deberían haber terminado la pasada primavera, pero todo apunta a que seguirán acumulando retraso. Así lo denuncia al menos el BNG, que aseguró ayer en un comunicado que, «la empresa adjudicataria de la obra aún tiene a día de hoy pendientes varios pagos a las empresas subcontratadas».

Los nacionalistas de Vilagarcía ya alertaron hace unas semanas del grave riesgo que corría la obra de saneamiento, debido a las deudas que la firma adjudicataria, Petrolam, estaba acumulando con sus empresas subcontratadas. La Xunta de Galicia, responsable de este proyecto, aseguró entonces que Petrolam había tenido «tensiones financieras», pero que ya los había resuelto, y que la obra continuaría según el plan previsto.

Sin embargo, el BNG desconfía de esta versión de la Xunta, y ayer aseguró que los problemas de impagos persisten. «A día de hoy, las empresas subcontratadas siguen sin cobrar». FARO trató de conocer la versión al respecto de Augas de Galicia -que depende de la Consellería de Medio Ambiente-, pero la administración no respondió.

Ante esta situación, el BNG llevará el proyecto de los tanques de tormentas al Parlamento, para instar a la Xunta a tomar cartas en el asunto y obligar a Petrolam a abonar las facturas pendientes, pues de lo contrario el final de la obra podría seguir demorándose en el tiempo. Según los nacionalistas, las deudas en algunos casos, «rozan cifras astronómicas», y esto provoca «el continuo retraso de una ejecución que tenía que estar más que terminada».

«El BNG se pregunta si la Xunta ha realizado liquidaciones periódicas a la empresa concesionaria, y de ser así por qué este dinero público no está llegando a las empresas que realizan la obra», añaden en su comunicado.

Primer trimestre de 2026

El Ayuntamiento de Vilagarcía apuntó en su momento que la obra difícilmente estará terminada antes de mitad del año que viene, y pidió a la Xunta que hiciese todo lo posible por acortar los plazos, dado que estos trabajos causan incomodidades al vecindario y hay calles que deben ser reasfaltadas una vez estén terminados los tanques de tormentas, como es el caso de Rodrigo de Mendoza.

Desde Augas de Galicia se apresuraron a replicar que la obra estaría terminada mucho antes de lo estimado por Ravella, y ponían el plazo en el primer trimestre de 2026. Eso sí, desde la Xunta se indicaba también que en este mes de octubre arrancaría la instalación de la nueva tubería soterrada bajo el lecho del río de O Con. Pero a día de hoy nada se sabe de esta fase de la obra, que obligará a modificar temporalmente el mercado de los martes y los sábados. De este modo, las incógnitas siguen marcando este millonario proyecto.