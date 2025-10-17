Bertín Osborne visita Vilanova por un programa de televisión
El actor participa en la grabación de un episodio de «A miña gran cidade», que conduce Eva Iglesias
REDACCIÓN
Vilanova
El músico, actor y presentador Bertín Osborne estuvo ayer en Vilanova, con motivo de la grabación de un episodio de «A miña gran cidade», de la Televisión de Galicia, que conduce Eva Iglesias. En este episodio, mostrarán a Osborne algunos de los principales atractivos de las Rías Baixas, con la intención de «galeguizarlo».
El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán y la concejala Nuria Morgade se desplazaron hasta el puerto para saludar al popular actor. Posteriormente, el equipo de la televisión autonómica se embarcó en un barco mejillonero de Vilanova y puso rumbo a un polígono de bateas, donde Osborne pudo conocer los detalles de la extracción de mejillón, uno de los recursos estrella de Galicia.
