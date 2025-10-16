Vilagarcía licita por 250.000 euros su nueva app de turismo
El contrato incluye el software y la colocación de elementos físicos en los aparcamientos | Debe estar lista antes del verano de 2026
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha sacado a licitación la puesta en marcha de una aplicación informática de turismo «inteligente», que permitirá, entre otras utilidades, conocer el grado de ocupación de los aparcamientos públicos. El contrato asciende a 251.000 euros, y la empresa adjudicataria deberá entregar la «app» y los paneles físicos informativos antes del verano de 2026.
Se trata de uno de los proyectos que el Concello arousano presentó a la convocatoria de los fondos europeos EDIL, y que ha venido aprobado, por lo que la administración lo ha sacado ya a contratación.
En su momento, desde el Ayuntamiento se explicó que esta aplicación informática explicará a quienes visiten la ciudad de sus atractivos, proporcionándoles además una serie de utilidades para facilitarles la estancia. Así, antes de llegar podrán tener información en tiempo real del estado del tráfico e incluso del número de plazas de aparcamiento disponibles en los aparcamientos disuasorios.
Al ser una plataforma modular, también podría adaptarse para el control de acceso de vehículos a zonas peatonales, apuntó el Concello en su momento.
Hasta el 29 de octubre
La junta de gobierno ya aprobó en su día el pliego de condiciones técnicas que servirá de base a la licitación de la plataforma, pensada tanto para los turistas como el día a día de los vecinos, y que funcionará gracias a las modernas técnicas de geolocalización. Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 29 de octubre, a las 14.00 horas, para presentar sus ofertas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove
- La Festa do Marisco de O Grove desata la locura: 146.000 euros en una mañana
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- El Estado saca a la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos
- Los delfines vistos en Vilaxoán «piden comida a los humanos»