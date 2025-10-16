Vilagarcía licita por 250.000 euros su nueva app de turismo

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha sacado a licitación la puesta en marcha de una aplicación informática de turismo «inteligente», que permitirá, entre otras utilidades, conocer el grado de ocupación de los aparcamientos públicos. El contrato asciende a 251.000 euros, y la empresa adjudicataria deberá entregar la «app» y los paneles físicos informativos antes del verano de 2026.

Se trata de uno de los proyectos que el Concello arousano presentó a la convocatoria de los fondos europeos EDIL, y que ha venido aprobado, por lo que la administración lo ha sacado ya a contratación.

En su momento, desde el Ayuntamiento se explicó que esta aplicación informática explicará a quienes visiten la ciudad de sus atractivos, proporcionándoles además una serie de utilidades para facilitarles la estancia. Así, antes de llegar podrán tener información en tiempo real del estado del tráfico e incluso del número de plazas de aparcamiento disponibles en los aparcamientos disuasorios.

Al ser una plataforma modular, también podría adaptarse para el control de acceso de vehículos a zonas peatonales, apuntó el Concello en su momento.

Hasta el 29 de octubre

La junta de gobierno ya aprobó en su día el pliego de condiciones técnicas que servirá de base a la licitación de la plataforma, pensada tanto para los turistas como el día a día de los vecinos, y que funcionará gracias a las modernas técnicas de geolocalización. Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 29 de octubre, a las 14.00 horas, para presentar sus ofertas.