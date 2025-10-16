El «vía crucis» del plan especial de Cambados, más cerca del fin

El cuatripartito de Cambados convocará un pleno extraordinario para mañana con el fin de dar aprobación definitiva al plan especial de ordenación portuaria tras casi una década de tramitación y como paso previo a cuestiones tan importantes como desatascar el futuro de la obsoleta plaza de abastos.

A principios de año parecía que iba la vencida con un documento que nunca parecía estar bien: primero por exigencias autonómicas y luego por estatales y relacionadas con la continuidad de determinados edificios públicos y empresas en la costa, lo cual provocó un clamor social.

Salvado esto, a finales de 2024, parecía que se daría el paso final –la aprobación parcial ya estaba hecha–, pero se produjeron nuevos requerimientos, aunque no sustanciales. Así que fue necesario volver a realizar algunas modificaciones y esta semana Portos de Galicia, el redactor, lo ha remitido al Ayuntamiento para que proceda.

El trámite debe estar cumplido antes del lunes, pues cabe recordar que la prórroga de la evaluación ambiental también estaba al límite de expirar y tener que volver a realizarla demoraría aún más contar con este plan de ordenación de Tragove y San Tomé que ha sido un «vía crucis» para las sucesivas coaliciones de izquierdas que, en 2015, arrebataron la Alcaldía al PP.

El regidor, Samuel Lago, indicó que, ante la premura, van a celebrar un pleno extraordinario; mañana, a las 20.00 horas. Asimismo recordó su importancia porque «también dará seguridad jurídica a las depuradoras situadas en dominio público marítimo terrestre y permitirá regular los usos y los espacios dentro del puerto para nuevas implantaciones y ampliaciones de industrias existentes» –proyectos hay–. Pero también para abordar el futuro de la plaza que, cada vez, está más cerca de una reforma en lugar de construir una nueva.