Varela reclama al Estado aligerar los gastos de los Concellos en dependencia

El alcalde de Vilagarcía, y presidente de la federación de municipios gallegos, Alberto Varela, reclamó ayer al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, una reforma de la financiación local, de modo que los municipios dispongan de más fondos, ya que cada vez, «tenemos que afrontar más gastos».

Además, Varela reclamó una revisión a fondo de las competencias en materia de dependencia, al considerar que los Ayuntamientos están asumiendo un porcentaje de gastos que no les corresponden. En concreto, el regidor se refirió al servicio de ayuda en el hogar, que es de los que consumen más fondos públicos.

Arcadi España realizó ayer una visita institucional a Galicia, y por la tarde se desplazó a Vilagarcía, en compañía del delegado del Gobierno, Pedro Blanco. Alberto Varela se reunió con ambos en el Salón Nobre de la casa consistorial, y abordaron la situación de algunos de los proyectos que dependen del Estado o los que va a acometer Vilagarcía con fondos europeos.

Arcadi España destacó que los municipios nunca han recibido tanta financiación del Gobierno de España como en la actualidad, «un ejemplo inequívoco de este impulso municipalista que estamos poniendo en práctica». En ese sentido, subrayó la importancia del diálogo constante entre administraciones, «buscando acuerdos y esforzándonos siempre por mejorar la vida de los ciudadanos».

En cuanto al Plan EDIL, el secretario de Estado destacó que «representa la mayor asignación de fondos de la historia para el desarrollo de los municipios gallegos», con 3,8 millones de euros para Vilagarcía (que movilizarán hasta 6,4 incluyendo la inversión municipal). Con este dinero, se acometerán la rehabilitación de la nueva sede del área de Servicios Sociales, que permitirá una mejor atención a las personas y familias más vulnerables; se ampliará la piscina municipal; y se reurbanizarán las calles Veiga do Mar (en Vilaxoán) y Aduana (en Carril), proyectos que mejorarán la movilidad y el espacio público, integrando criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Arcadi España también acusó al Partido Popular de anteponer sus intereses partidistas a los de los ciudadanos y de rehuir el diálogo, «al levantarse de la mesa» cuando se aborda la reforma de la financiación. También les afeó rechazar la quita de la deuda de Galicia, que asciende a 4.000 millones de euros.