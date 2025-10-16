Valga viaja al pasado por Rosalía

La muestra «A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía» ofrece a los valgueses un viaje al pasado en el que se cuenta tanto el complejo proceso de su conversión en museo como su estrecha relación con Valga y el tren, ya que se encuentra «al lado de la que fue primera vía férrea de Galicia (Cornes-Carril)».

Así lo resaltan en el Concello, representado en el acto inaugural por el concejal de Cultura, Pedro Calvo, la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, y el primer edil, José María Bello Maneiro, quien animó a los organizadores a «seguir promoviendo la cultura» en la localidad y alabó esta exposición «por la relevancia de la figura de Rosalía para Galicia».

Esa proximidad al eje ferroviario «facilitaba los desplazamientos del matrimonio Castro-Murguía a Santiago y a Carril, donde iban a tomar los baños», se contó en el acto inaugural, donde también se hizo hincapié en que la visita que Gala, hija de Rosalía, realizó a la casa en 1950, casi 65 años después de dejarla.

Manuel Lorenzo Baleirón, que ejerció de guía de la exposición, aludió a la vinculación de la Casa de Rosalía con Valga, destacando que el ilustre vecino Xesús Ferro Couselo integró el primer Padroado Rosalía de Castro, constituido en 1947

«Rosalía vivió en esta casa solo entre 1882 y 1885, pero aún así es un símbolo», destacó Lorenzo Baleirón, miembro del citado Patronato, antes de recordar que tras la muerte de la escritora «la vivienda quedó abandonada hasta que en 1946 el locutor Xosé Mosquera promovió su compra con vistas a su restauración y musealización».

Fue en 1971 «cuando la Casa de Rosalía abrió al público con un montaje museístico realizado por Xosé Figueira Valverde, después de una campaña de donaciones en la que participaron administraciones públicas, entidades culturales e deportivas, cientos de personas anónimas y colectivos de la emigración», se explicó al numeroso público asistente al acto inaugural.