Los sindicatos convocan varios actos en apoyo a Palestina
Vilagarcía acogió ayer tres concentraciones de apoyo a Palestina y contra las agresiones militares de Israel en Gaza. La primera de ellas la convocaron los sindicatos Comisiones Obreras y UGT (imagen de la izquierda), y se celebró en la calle Alexandre Bóveda. Las dos siguientes las promovió la CIG, y fueron en la plaza de Ravella (a mediodía, imagen derecha) y en la plaza de Galicia (por la tarde). A mayores, durante la jornada de ayer, las centrales sindicales convocaron una jornada de paros laborales parciales, mientras que la central Solidariedade Obreira llamó a la huelga general. También hicieron huelga centenares de estudiantes de Secundaria y estudios superiores.
