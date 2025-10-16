Reclaman que todos los folletos y carteles estén en lengua gallega
REDACCIÓN
Vilagarcía
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía firma una moción en la que insta al gobierno local a que toda la publicidad o cartelería de eventos en los que participe el Concello de algún modo (como colaborador, patrocinador u organizador) esté escrita en lengua gallega.
El BNG apunta que han detectado material gráfico en castellano, y consideran que esa situación debe cambiar, puesto que la lengua gallega está perdiendo hablantes, y la administración local debe comprometerse en su defensa y promoción. Por ello, plantean que todos los carteles o folletos pasen antes por el Servizo de Normalización Lingüística.
