El plan piloto de vacunación escolar avanza en O Salnés tras inocular 250 dosis

El proyecto piloto de vacunación escolar del Sergas avanza en O Salnés tras haber inmunizado a a unos 250 escolares de Cambados y A Illa contra la gripe. Así, por el momento, el porcentaje de menores participantes en esta prueba que emplea la vía intranasal ronda el 50% de los convocados.

Después de empezar el martes en el colegio San Tomé, los profesionales de Enfermería del área sanitaria Pontevedra-O Salnés se desplazaron ayer a la guardería concertada Sonrisas y Lágrimas, donde inocularon 45 dosis de la vacuna.

La respuesta de las familias fue algo más positiva en el centro de cambadés, donde, de los 380 alumnos susceptibles de participar en esta experiencia piloto, se presentaron 205, lo que supone un 53% de los convocados.

Cabe recordar que se trata de una administración voluntaria y dirigida a menores de hasta seis años con el fin de incrementar la vacunación en este sector de la población, por su propia inmunización, y evitar casos de complicaciones, y porque es un factor clave en la cadena de transmisión del virus a la población en general. De hecho, la novedad es que el equipo se desplaza al propio centro escolar y se ha optado por la administración intranasal, porque los niños son más reacios al pinchazo.

Las familias deben firmar una autorización y se organizaron charlas explicativas previas, además de consultar la historia clínica de cada menor, según destacan desde el Sergas, que está probando en 55 colegios gallegos este proyecto de vacunación escolar con visos de reeditarlo en un futuro si los resultados de inmunización son satisfactorios: se propone alcanzar una cobertura del 70% de los niños nacidos entre 2014 y 2022.

En O Salnés ha convocado a 1.200 niños de los mentados colegios y del CPR Sagrada Familia y el CEIP Plurilingüe Arealonga, ambos en Vilagarcía, y a donde el equipo de vacunación se desplazará los días 21 y 22, respectivamente, aunque la fecha puede variar por temas de coordinación.