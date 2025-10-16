Un nuevo proyecto para sanear la ría a punto de licitación

La Consellería de Medio Ambiente y el Concello de A Illa firmaron ayer el convenio para cofinanciar el proyecto de 1,3 millones de euros que zanjará deficiencias en la infraestructura municipal de saneamiento, contribuyendo sobre todo a la regeneración de la ría de Arousa. Fuentes autonómicas indicaron que, en cuanto se reciba la documentación local «pertinente», licitará los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses.

El acuerdo ratificado por la conselleira Ángeles Vázquez y el alcalde Luis Arosa estipula que la Xunta asume el 80% del coste y el Ayuntamiento el veinte. El isleño explicó que pagarán esos más de 200.000 euros en tres plazos y con fondos propios del siguiente modo: unos 40.000 euros en 2026 y luego dos cuantías de unos 100.000 en sucesivos ejercicios. Asimismo agradeció la disposición de Medio Ambiente de cofinanciar la obra, que en su comunicado deja bien claro que estos servicios básicos «son una responsabilidad municipal», pero tiene el «compromiso de apoyar a los Concellos para que puedan ejercer sus competencias».

Arosa acepta estas reglas del juego que rigen de unos años para aquí en la administración autonómica –antes financiaba más en solitario–, pero también quiso destacar que de su parte, «un 60% procede de fondos europeos Feder, así que no estamos muy conformes, sobre todo porque intentamos que, al no acceder a cofinanciar la EDAR, asumiese este proyecto. No obstante, por lo menos se ha conseguido que vaya a encargarse de la gestión de la nueva depuradora y esta obra, muy necesaria y que supondrá dejar prácticamente completo el saneamiento, sobre todo por un bien común, como es evitar los alivios a la ría de Arousa. Para nosotros el sector del mar es fundamental», declaró.

Asimismo aseguró que gracias «al esfuerzo municipal realizado en los últimos años» cuentan con una buena parte de red separativa, pero con esta obra «se pondrá fin a deficiencias» en algunos puntos; reordenando y sustituyendo tuberías y bombeos que dan servicio a la calle Bouzas, Avenida da Ponte y Riasón, por ejemplo. También reconvertirá los «escasos» tramos de unitaria pendientes.