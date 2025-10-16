Medio centenar de profesionales refrendan una de las novedades de la feria Meus Viños

Meis ya tiene todo listo para celebrar este fin de semana la sexta edición de su feria Meus Viños y con grandes expectativas. De hecho, la respuesta a la ampliación de un día más está siendo positiva, a la vista de que 60 profesionales se han anotado a la cata de vinos singulares.

Una jornada que tendrá lugar hoy con elaboraciones de las 14 bodegas participantes este año. La apertura de las casetas de degustación llegará mañana viernes, a las 20.30 horas y con la lecturadel pregón a cargo del presidente de la cooperativa Bodegas Martín Códax, Xoán Allegue.

El Somoza Trío pondrá la música en directo en esta jornada inaugural de un programa que este año cuenta con una firma elaboradora más y con otras novedades, como un acto solemne de la Confraría dos Viños Rías Baixas y el hermanamiento del Concello de Meis con el de Cangas del Narcea. La alcaldesa, Marta Giráldez, ya estuvo la semana pasada en la villa asturiana por el mismo motivo. La unión busca reforzar lazos y aprovechar sinergias en la promoción vinícola de ambos territorios.

La feria Meus Viños se desarrollará hasta el domingo y también ofrece otras actividades como un showcooking con maridaje de diferentes elaboraciones vino de edición limitada , y el concurso de cata amateur, entre otras.