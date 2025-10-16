La isla de A Toxa hace de O Grove el «epicentro de la innovación en salud»

La isla grovense de A Toxa acoge el Fórum RIES (Retos Internacionales del Ecosistema de Salud), un evento internacional promovido por el Cluster Saúde de Galicia (CSG) que reúne a responsables de entidades públicas y privadas para fomentar la innovación, el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas en el sector sanitario y sociosanitario.

Esta de A Toxa, iniciada ayer, es la décima edición del evento, que refuerza así su papel como «catalizador de iniciativas transformadoras y como plataforma clave para impulsar la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad del ecosistema sanitario».

De ahí la participación de conselleiros como el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

Gómez Caamaño aprovechó para resaltar la digitalización de la sanidad gallega y el «éxito de la plataforma de teleasistencia Telea, que monitoriza a más de 23.000 pacientes».

Hizo así hincapié en que esta plataforma «fue elegida como una de las buenas prácticas para exportar a otras regiones en el marco del proyecto europeo Circe» y en que «Galicia es un polo de innovación en salud».

No se olvidó de la «apuesta de la Xunta por la oncología de precisión», citando la puesta en marcha del Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas y la apertura en 2026 del primer centro de protonterapia de la sanidad pública a nivel nacional.

En cuanto al conselleiro de Educación, quiso destacar el potencial de Galicia «en el ámbito del conocimiento, la tecnología y la capacidad de anticiparse».

También participan en el foro la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez.

No faltan a la cita José Ramón Parada Jorgal, gerente del Sergas, y José María Rodríguez Méndez, director corporativo de Procesos de Quirónsalud.

Sobre la mesa, tanto en charlas magistrales como en coloquios, la zona expositiva y los espacios de networking, asuntos como la medicina genómica, la inteligencia artificial aplicada a la salud, la biomedicina, longevidad, medicina personalizada y salud circular, entre otros.

Presentado como «el foro internacional de referencia para construir el futuro del ecosistema de la salud, tanto en Galicia como en el panorama nacional e internacional», RIES hace de O Grove «el epicentro de la innovación en salud».

El hotel de cuatro estrellas Eurostars Isla de La Toja ejerce de sede principal de este foro, desarrollando en sus amplias salas de congresos las sesiones científicas, espacios de networking y otras actividades clave del programa.

También se entregan los Premios RIES25, que cuentan con el respaldo de la compañía Novo Nordisk, la cual apuesta por la innovación científica y la salud responsable y está presente en 170 países, siendo un «referente en el abordaje de enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad», esgrimen los organizadores del congreso.