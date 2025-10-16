Dos heridos en un accidente entre un coche y una motocicleta en Catoira

Dos personas resultaron heridas de consideración en un accidente de tráfico que se produjo a las 10.45 horas de ayer en Catoira. En el siniestro se vieron implicados un turismo y una motocicleta, y se registró en el lugar de A Baiuca, en las inmediaciones de la gasolinera situada en el cruce de las carreteras Vilagarcía-Pontecesures con la subida a Carracedo y el vial que marcha hacia Rianxo.

En el turismo viajaban dos personas, madre e hijo, procedentes de Porto do Son, mientras que la moto la conducía un vecino de Carracedo. El coche, conducido por el varón, iba en sentido Vilagarcía, y la moto circulaba por el carril contrario.

En un momento dado, el turismo giró hacia su izquierda, y el motorista chocó contra la puerta del acompañante del coche, sin que por el momento se pueda esclarecer la responsabilidad del accidente.

A consecuencia del impacto, el piloto de la moto resultó herido de consideración, siendo trasladado a un centro hospitalario. Se trata de un joven de Carracedo, y según los servicios de emergencias que acudieron al lugar, iba consciente y orientado en el momento de su evacuación.

También resultó herida la madre del conductor del turismo, que iba en el asiento delantero del acompañante, precisamente en la zona contra la que colisionó la motocicleta. En este caso, los equipos de emergencias tuvieron que emplear medios de excarcelación para sacarla del vehículo antes de trasladarla al médico en ambulancia.

Entre los medios movilizados por la central de emergencias del 112 Galicia se encuentran Protección Civil de Catoira y el GES de Padrón. El accidente generó retenciones puntuales en la carretera PO-548, muy concurrida a esa hora de la mañana.