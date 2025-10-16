Fabiola García destaca en A Toxa el impulso en la atención a los mayores

La arousana Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, destaca la «renovación y modernización del sector de cuidados» que ha propiciado la Xunta, desarrollando un modelo mediante el que mejorar la atención a las personas mayores «a través del refuerzo de la coordinación entre los ámbitos sanitario y social».

Así lo planteó en el Fórum RIES (Retos Internacionales del Ecosistema de Salud), promovido por el Cluster Saúde de Galicia (CSG) en la isla grovense de A Toxa para fomentar la innovación, el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas en el sector sanitario y sociosanitario.

La titular de Política Social fue una de las oradoras, como lo fueron los conselleiros de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.

En ese foro, mediante el que promover iniciativas transformadoras y la internacionalización, digitalización y sostenibilidad del ecosistema sanitario, la conselleira, la conselleira abogó por «pasar de un modelo reactivo a uno proactivo, evolucionando del paradigma del paciente al del ciudadano».

Y eso es, indicó, lo que promueve el Gobierno de Galicia mediante la «progresiva implantación de un sistema de cuidados realista y consensuado con el sector» centrado en el «modelo de las seis P», es decir, cuidados «personalizados, profesionales, predictivos, poblacionales, participativos y proactivos».

En su intervención en la sala de congresos del Eurostars Isla de La Toja, la conselleira incidió en que este modelo se asienta «sobre cuatro pilares básicos, como son la innovación asistencial, el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, la transformación arquitectónica de los centros y la humanización de los cuidados».

Telea es uno de los pilares de la transformación digital de la Consellería de Sanidade, que está contribuyendo a mejorar la calidad de la asistencia, la eficiencia del sistema y la vida diaria de millares de gallegos con enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuado José Ramón Parada — Gerente del Sergas

Dicho lo cual aprovechó para enumerar algunas de las medidas adoptadas por la Xunta, tales como «la implantación de la historia clínica electrónica ‘Ianus’, la farmacia hospitalaria en todos los centros de más de 90 plazas, la creación de un certificado que evalúa la calidad de los cuidados, la puesta en marcha de un censo común estandarizado (Cenres) o el desarrollo de un plan de formación continuo».

Fabiola García no se olvidó de destacar la apuesta por la modernización tecnológica de las residencias de la red pública autonómica, que fueron dotadas de «monitores multiparamétricos, habitaciones inteligentes y nuevos sistemas de rehabilitación integral».

Como se había anunciado, en el foro de A Toxa también intervinieron la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, y la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez.

Junto a otros profesionales trataron asuntos como «el futuro de los cuidados», desde el punto de vista del talento humano y la tecnología al servicio de las personas.

Sanidade saca pecho con su plataforma de teleasistencia

En su intervención en el Foro Ries, el conselleiro Gómez Caamaño quiso resaltar la digitalización de la sanidad gallega y el «éxito de la plataforma de teleasistencia Telea, que monitoriza a más de 23.000 pacientes crónicos».

De este modo hizo así hincapié en que esta plataforma «fue elegida como una de las buenas prácticas para exportar a otras regiones en el marco del proyecto europeo Circe».Esta reflexión no fue fruto de la casualidad, sino que se expuso coincidiendo en el tiempo con la intervención en sede parlamentaria del gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Ramón Parada, para abundar en lo mismo.

El grovense destacó que esta plataforma está implantada en todas las áreas sanitarias para el seguimiento de patologías como la insuficiencia cardíaca, a EPOC, diabetes, enfermedades oncológicas, procesos postquirúrgicos o cuidados paliativos e integrada en la historia clínica electrónica y en el portal E-Saúde.

Al hacer balance de la actividad de esta herramienta de teleasistencia domiciliaria, dijo que «Telea es uno de los pilares de la transformación digital de la Consellería de Sanidade, que está contribuyendo a mejorar la calidad de la asistencia, la eficiencia del sistema y la vida diaria de millares de gallegos con enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuado».

La conselleira de Política Social fue una de las protagonistas. / FdV

A lo que añadió que los pacientes en seguimiento disponen de dispositivos de monitorización continua, lo que permite recibir datos clínicos en tiempo real sin que los tengan que registrar manualmente.

Desde Sanidade añaden que el Sergas «recibe cada día más de 380.000 biomedidas, y este volumen de información está creciendo de manera exponencial, puesto que en el pasado año se registraron más de 44 millones de variables clínicas y en este 2025 se superaron los 100 millones».

Esto justifica «la integración de dispositivos médicos con la historia clínica electrónica, para que los profesionales dispongan de una visión completa y actualizada del estado de salud de cada persona», detalló Parada en comisión parlamentaria, dando continuidad así a lo expuesto en el foro celebrado en A Toxa.

El foro se celebró en el Eurostars Isla de La Toja. / FdV

Satisfacción en el CHOP por el Premio Revelación

Como ya se avanzó en FARO, en el transcurso del congreso celebrado en A Toxa se entregan los Premios RIES25.

El Premio Innovación recayó en KIUR-Advanced Cutaneous Evaluator (Fundación Gradiant), un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas para la selección de productos para el tratamiento local de heridas crónicas curables, según explican en Sanidade.

Asimismo, el Premio Impacto en las Personas fue para Peniche Living, de Atendo, como resultado a 25 años de trayectoria en el sector sociosanitario. Se ha tenido en cuenta que Atendo puso en marcha en Vigo un modelo pionero de atención y alojamiento, Peniche Living, alternativa a la residencia de personas mayores convencional.A su vez, el Premio Comunidade fue para AI-VIDDA, de Balidea, Domusvi, Inova, Hifas Da Terra, Big Formación y Adoc, por su proyecto de transformación digital para la autonomía personal y la soledad no deseada.

Por último, el Premio Revelación se lo lleva Aidatamed, del Grupo de Investigación Idara, dependiente del servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP).

Es un proyecto, explican en la Xunta, que genera datos clínicos sintéticos, creados con inteligencia artificial, que reproducen la estructura y complejidad de los datos reales sin comprometer la identidad de ninguna persona.

Los conselleiros y otros participantes en el foro. / FdV

Datos que pueden usarse en investigación, formación, simulación de casos o modelos de IA con plena seguridad ética y legal.En el CHOP se felicitan por el premio y detalla que la iniciativa distinguida «nace de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en la salud, orientándola a mejorar la investigación biomédica, la accesibilidad y la humanización de la atención sanitaria».

Lo que persigue el proyecto Aidatamed es «potenciar la cantidad de datos sanitarios disponibles para hacer investigación biomédica de mayor calidad».

Así las cosas, a través de un equipo multidisciplinar formado por médicos, sociólogos, demógrafos, ingenieros informáticos y biotecnólogos, «genera datos sintéticos con IA validados por profesionales sanitarios».

Todo esto sirve también para reconocer la labor del grupo Idara, adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y a la Fundación Pública de Investigación Biomédica Galicia Sur, el cual «acumula una amplia experiencia en proyectos de inteligencia artificial aplicados a la sanidad pública», sentencia el Sergas.