Una excavadora pica un cable eléctrico y deja sin luz a 6.300 personas en Vilagarcía
El suministro quedó interrumpido en amplias zonas de la ciudad y se restablecerá sobre las 14.00 horas
Buena parte del centro urbano de Vilagarcía y amplias zonas de O Piñeiriño y Vilaxoán están sin suministro eléctrico desde este mediodía, a consecuencia de un incidente en O Ramal.
Una máquina excavadora de la empresa que está haciendo la nueva zona verde picó por error una conexión eléctrica del transformador de la Autoridad Portuaria y esto provocó una concatenación de averías menores.
Quedaron sin suministro en la plaza de Galicia, O Ramal, A Mariña o A Lomba, y estima que hay unos 6.300 afectados, según datos de Fenosa.
En estos momentos, técnicos de la empresa subcontratada por Fenosa ya están trabajando en la zona, y se espera poder restablecer el servicio sobre las 14.00 horas.
