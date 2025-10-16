Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una excavadora pica un cable eléctrico y deja sin luz a 6.300 personas en Vilagarcía

El suministro quedó interrumpido en amplias zonas de la ciudad y se restablecerá sobre las 14.00 horas

Los comercios de la zona se quedaron a oscuras.

Los comercios de la zona se quedaron a oscuras. / Manuel Méndez

Anxo Martínez

Buena parte del centro urbano de Vilagarcía y amplias zonas de O Piñeiriño y Vilaxoán están sin suministro eléctrico desde este mediodía, a consecuencia de un incidente en O Ramal.

Una máquina excavadora de la empresa que está haciendo la nueva zona verde picó por error una conexión eléctrica del transformador de la Autoridad Portuaria y esto provocó una concatenación de averías menores.

Quedaron sin suministro en la plaza de Galicia, O Ramal, A Mariña o A Lomba, y estima que hay unos 6.300 afectados, según datos de Fenosa.

En estos momentos, técnicos de la empresa subcontratada por Fenosa ya están trabajando en la zona, y se espera poder restablecer el servicio sobre las 14.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents