La Escola de Idiomas tendrá sendos clubes de «conversa» y lectura en gallego

El Equipo de Dinamización da Lingua Galega de la Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía ha diseñado una serie de actividades abiertas al público general, sin necesidad de estar matriculados en el centro.

Algunas de ellas son un club de lectura, un «club de conversa» y un concurso fotográfico, que se celebrará en primavera.

En el caso del club de lectura, se proponen una serie de obras, como «Ninguén queda», de Brais Lamela; «A trenza», de Laetitia Colombani; «Tras do ceo», de Manolo Rivas; «Amor de tango», de María Xosé Queizán; «A piragua», de Cándido Pazó; «Unha primavera para Aldara», de Teresa Moure; «Contos gringos», de Lara Dopazo Ruibal; y «Bonus track», de Rosalía Fernández Rial.

De este modo, se combinan novelas, con obras de teatro y colecciones de relatos, a cargo de autores contemporáneos.

Otra de las propuestas para este curso del Equipo de Dinamización da Lingua Galega es el «club de conversa», que organizará un faladoiro mensual, un taller de elaboración de coronas de Navidad y un concurso de palabras intraducibles, antes de celebrar el Entroido con la elaboración de filloas, uno de los postres más tradicionales de estas fechas.