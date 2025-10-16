El Curtas recibe a los creadores de «REC» y «La matanza de Texas»

El Curtas Festival do Imaxinario presentó ayer el contenido completo de su edición número 53, que se celebra en Vilagarcía del 24 de octubre al 2 de noviembre. En la programación hay espacio para las proyecciones de películas, tanto en formato corto como en largometraje, así para las exposiciones, los talleres, las charlas con especialistas y hasta los populares «photocall» con coches de sagas cinematográficas populares. En esta edición, será posible hacerse una foto con vehículos que salieron en las cintas del mago Harry Potter y los Cazafantasmas.

El festival cuenta con el respaldo económico del Ayuntamiento de Vilagarcía, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, de ahí que ayer representantes de todas estas instituciones participasen en la presentación oficial del festival, junto al director del festival, Luis Miguel Rosales.

En el apartado cinematográfico, se proyectarán más de 100 películas de 36 países, 17 de ellas estrenos mundiales y 29 en España. Además, hay 15 obras gallegas, lo que ha sido destacado por los presentes como síntoma de la buena salud que tiene en estos momentos el audiovisual autóctono.

El programa

El encuentro comienza el 24 de octubre con la inauguración de la exposición «Monstrorama» a las 20.00 h en el Salón García. A las 20.30 h, en el mismo espacio, está previsto el estreno mundial del cortometraje «Cosa Mala», del director gallego Gero Costas, una pieza sobre un artista que recibe un misterioso encargo con la promesa de abrirle nuevas puertas.

El clásico de terror «Las manos de Orlac», una obra de 1924 dirigida por Robert Wiene, también se proyectará el día de la inauguración. Como broche de oro para esa jornada, el ilustrador Tomás Hijo recibirá el premio honorífico Curtas 2025 y el laureado director valenciano Paco Plaza (autor de la cinta «REC») será distinguido como Maestro de lo Fantástico.

El Curtas Festival do Imaxinario tiene programados 13 estrenos, entre los que destacan «Camping Coyote», de Chico Morera; «Unprovidence», de Víctor Marín; «Tap Tap», de Fernando Camacho; «Update», de Luca Violante; «Kin Akhten», de Reza Mirzaei; o «Echo», de Victoria Catherine Long.

La selección se completa con cuatro estrenos internacionales, seis europeos, 23 en España y 26 en Galicia, un programa que llevará al público a través de la variedad del género, a la vez que refuerza la proyección exterior del festival. Cabe recordar que el medio Dread Central situó al Curtas de Vilagarcía como uno de los 90 mejores festivales del mundo de cine de terror y fantástico.

La programación se estructura en torno a la sección oficial Arrepíos, con 33 títulos de terror y suspense, y se completa con Feito en Galicia (con obras creadas en Galicia), Novos Horizontes (dedicada a nuevas formas narrativas y experimentales) y Outras Realidades (sobre contextos más distantes). El programa se completa con actividades paralelas para público infantil y familiar, y en la sección de exposiciones, la sala Rivas Briones acogerá las exposiciones «Santipérez: pesadillas dibujadas al natural», con obra de Santiago Pérez Domínguez, y «As Raias do Dragón», con obra gráfica de Tomás Hijo. Ambas permanecerán abiertas hasta el 16 de noviembre.

Otros eventos importantes son el taller sobre fabricación de monstruos con técnicas 3D, la visita de Marcus Nispel (director de «La matanza de Texas» y «Viernes 13»), la cena inmersiva de la noche de Samaín o la proyección de «La noche de los muertos vivientes», con música en vivo de la Orquestra Clásica de Vigo.