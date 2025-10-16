El Cuarteto Casals abre la temporada de la Filarmónica de Vilagarcía

La Sociedade Filarmónica de Vilagarcía inaugura su temporada más especial hasta la fecha, en la que celebra su décimo aniversario, con un concierto protagonizado por el Cuarteto Casals. La actuación tendrá lugar mañana viernes a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal, con entrada gratuita hasta completar aforo, gracias al patrocinio de la Consellería de Cultura.

El Cuarteto Casals se fundó en 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y está formado por el violinista Abel Tomás, la violinista Vera Martínez, la violista Cristina Cordero y el violonchelista Arnau Tomás. Desde su creación, el grupo ha alcanzado una notable fama y actualmente es un referente internacional en música de cámara, además de recibir el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura en 2006.

Durante su gira, han actuado en importantes salas de conciertos como el Carnegie Hall de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de París o el Concertgebouw de Ámsterdam, entre otras.

La programación de la sociedad se extiende hasta mayo de 2026, con otros seis conciertos: Orquestra Sinfónica de Galicia (20 de noviembre); Thomas Enhco (12 de diciembre); Hera Park (28 de febrero); Real Filharmonía (20 de marzo); Alexis Cárdenas, Jorge Glem y Elvis Martínez (24 de abril); y Liza Ferschtman y Benjamin Hochman (29 de mayo).