El comercio recupera los bonos ahorro «Merca no Grove»

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el presidente de la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), José Besada, rubricaron el convenio anual de colaboración mediante el que se lanzan los bonos ahorro «Merca no Grove», con los que se quiere incentivar las compras en el comercio y todo tipo de negocios de la localidad.

Es la quinta edición de esta exitosa campaña «que busca dinamizar el consumo local y seguir impulsando el comercio de proximidad», explica la edil delegada de Promoción Económica e Turismo, la socialista María López.

Ella misma aclara que se mantiene la estructura habitual de la propuesta, «con un sistema de reparto de bonos que incentiva el consumo de los vecinos en los establecimientos adheridos».

Una tienda local en la feria Grovestock. | Iñaki Abella

De este modo, «ponemos a disposición de los clientes un total de 2.000 paquetes de bonos, con un valor de 30 euros cada uno de ellos».

Detalla María López que «cada paquete está compuesto por dos bonos de 10 euros y dos de 5, de tal forma que la persona que los adquiera solo paga 20 euros por cada bono de 30, obteniendo así un ahorro directo de 10 euros que podrá gastar en los comercios participantes».

Aquellos que quieran conseguir los bonos deben recurrir a la plataforma habitual, en la que además de detalla cuáles son los establecimientos adheridos.

Por cierto, que las tiendas que quieran sumarse pueden hacerlo directamente a través de la misma plataforma.

Es una de las novedades de la presente campaña. La otra es que «la compra de bonos por parte de los consumidores se simplifica, pues basta con vincular la compra con un número de teléfono y un DNI, eliminando la obligatoriedad de introducir una dirección de correo electrónico», esgrime María López.

Tanto en el gobierno de José Cacabelos como en la patronal se muestran ilusionados y esperan repetir el éxito de las campañas anteriores, dado que el impacto de las mismas resultó «muy positivo».

Están convencidos de que «contribuyeron a incrementar las ventas en los negocios locales», además de avanzar en la fidelización de la clientela y «fomentar un consumo responsable y próximo».

Tanto la concejala de Turismo como el alcalde aprovechan para destacar la colaboración «sólida» entre Concello y patronal, que no deja de organizar campañas de fidelización y hace solo unos días desplegó la feria Grovestock, en el marco de la Festa do Marisco.