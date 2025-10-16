Cambados convoca 80.000 euros de ayudas al deporte

El Concello de Cambados ha abierto el plazo de las ayudas para clubs y deportistas de élite. En total, repartirá 80.000 euros en cuantías que se determinarán en función de la puntuación obtenida tras aplicar los criterios y las cuantías máximas establecidas en las bases reguladoras.

Tanto esto como los formularios para solicitar las subvenciones pueden consultarse en la sede electrónica de la administración local. Y en cuanto al plazo, los interesados disponen de diez días naturales a contar a partir de hoy; el día posterior a la publicación en el BOP.

La partida de estas ayudas está dotada con un total de 80.000 euros y mantiene la novedad introducida el año pasado por la Concellería de Deportes de una línea específica para deportistas de élite, para ayudar a financiar gastos vinculados a competiciones y con entrenamientos necesarios.