El BNG de Vilanova acusa al gobierno de perder una ayuda y «mentir al pleno»

El BNG de Vilanova acusa al gobierno local de haber perdido una ayuda de 26.200 euros y además de «mentir». Según su portavoz, Carmela Alfonso, en el último pleno de la Corporación preguntó por el asunto y le respondieron que «no se perdió ninguna subvención».

La nacionalista remitió la documentación recogida en el Concello sobre este asunto. Así, reproduce una resolución de Alcaldía donde, dice, se indica que el Ayuntamiento desiste del proyecto de ensanche de un vial en András que se iba a financiar con el plan +Provincia de la Diputación de este año, «por razones organizativas y/o imposibilidad material de atender al requerimiento de aporte de la documentación necesaria para su tramitación».

«Esto no sería más que otra subvención perdida, como las del Estado y la Xunta para mejorar la plaza de abastos, si no fuera porque además, se tiene el cinismo de mentir al pleno, como recoge la última acta», añadió Alfonso. Así, refiere un texto donde se refleja su pregunta sobre ese proyecto en la sesión del 29 de septiembre, en el turno de preguntas: «Pregunta las razones por las que se perdió una subvención de 26.000 euros para András, contestándole el alcalde que no se perdió ningún tipo de subvención», reproduce la opositora en su comunicado.

En ese momento, la edila de la oposición también había solicitado la instalación de un espejo en Roza Da Vila, el pintado de señalización junto al albergue, la reposición de canastas en el parque de O Cabo y de contenedores con tapa en Pontearnelas, a lo cual, el regidor «le contesta que allí no hay este tipo de contenedores».