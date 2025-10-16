La asociación Breogán y Lar comparten una sesión abierta y gratuita de yoga
REDACCIÓN
La asociación de vecinos Breogán, de O Piñeiriño (Vilagarcía) celebra mañana viernes una clase gratuita de yoga, a las 11.30 horas, en el centro social. La principal finalidad de la misma es, «crear momentos compartidos que fortalezcan la red vecinal en el mejor barrio del mundo», y participarán en la clase usuarios de la asociación Lar, de salud mental.
La sesión será impartida por dos veteranos profesores de yoga, Myriam Vieitez Porto y Daniel Galiñanes Varela, y durante la misma enseñarán ejercicios de respiración y técnicas de relajación accesibles para todos los niveles. La actividad está abierta a todo el público, y no es necesario anotarse, pero sí que hay que llevar ropa cómoda y una esterilla.
Desde la asociación Breogán destacan que esta jornada se enmarca dentro de su programa de actividades abiertas a la comunidad, con el objetivo «de ofrecer espacios de encuentro saludables y accesibles».
«El yoga no es solo ejercicio, es una forma de conectar con uno mismo y con los demás», apuntan desde el colectivo. Este espíritu de hacer barrio se intensifica en esta ocasión con la presencia de los usuarios de Lar, por lo que la clase se desarrollará, «en un ambiente inclusivo y colaborativo».
