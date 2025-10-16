Arousa Moza responde al BNG que recaudó 2.000 euros para enviar a Ucrania

La asociación Arousa Moza mostró ayer su decepción con el BNG de Vilagarcía, que en fechas pasadas cuestionó las molestias que generó la segunda edición de la Carreira e Andaina por Ucraína, organizadas por el colectivo juvenil el pasado 27 de septiembre.

En opinión de Arousa Moza, «se está utilizando nuestra asociación y la causa ucraniana para hacer política y algo de ruido, lo que es bastante lamentable». También acusan al BNG de guardar silencio después de que la asociación le remitiese un escrito al portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez, con las explicaciones que este había solicitado al Ayuntamiento.

El BNG difundió el pasado fin de semana un comunicado muy crítico con el evento solidario organizado por Arousa Moza en apoyo a Ucrania. Los nacionalistas consideran que se generaron muchas molestias en el tráfico por el centro de la ciudad para una participación modesta, e instaban al Ayuntamiento a proponer que, en un futuro, estos eventos se realicen en la pista de atletismo o en las calles peatonales.

Arousa Moza cree que en las críticas del BNG hay un trasfondo partidista -los demás partidos acusaron en varias ocasiones a los nacionalistas de ser tibios con el ataque ruso- y apuntan que la participación se vio mermada porque el 27 de septiembre hizo muy mal tiempo, y ese fin de semana había otras carreras en el calendario. En todo caso, aseguraron sentirse muy satisfechos con el transcurso del evento.

Según Arousa Moza, había 124 personas inscritas en la carrera absoluta, de 10 kilómetros, e incluso se desplazó a Vilagarcía un autobús de 50 plazas con gente de Ferrol, A Coruña o Santiago. Además, apuntan que se recaudaron casi 2.000 euros y que en todo caso se cumplió el objetivo último, que era visibilizar en el centro de la ciudad el conflicto de Ucrania, «cada vez menos presente en los medios de comunicación». «Lo importante es sumar y no tirar piedras», concluyen.