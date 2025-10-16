Los alumnos de O Grove están citados con Castelao en el Auditorio

Los alumnos de O Grove están citados el jueves próximo en el Auditorio Municipal, donde van a poder asistir a la puesta en escena de la obra de teatro «Castelao», dirigida por Fina Calleja y escrita por Paula Carballeira.

La concejala de Cultura grovense, Pilar Galiñanes, anima a los jóvenes a «descubrir el universo emocional y artístico de un niño como Daniel antes de afrontar el gran viaje de la emigración a través del Atlántico con rumbo a Argentina, donde va a reencontrarse con un padre ausente».

Cuenta esta historia que «antes de partir, Daniel se perdió por las cale de Rianxo», la villa natal del insigne Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Pero no se perdió solo, sino que lo hizo en compañía de Baltasara, «una joven libre y misteriosa que conoce todos los secretos de la villa y reta a Daniel a retratar con su ingenio cada rincón que exploran juntos».

Así se presenta esta obra, que está protagonizada por Mónica Caamaño y Cris Collazo y llega a O Grove de la mano del programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra; una apuesta «por un teatro gallego comprometido con la cultura y la memoria que ofrece un viaje teatral pedagógico, divertido y emocionante».

Sostiene Pilar Galiñanes que el montaje de «Castelao» traslada al público a una tarde «llena de juegos, emociones y aventuras en la que el pequeño Daniel Castelao dibuja, juega con barcos de corteza y escucha historias de la Santa Compaña y del barbero de los sábados».

Es un espectáculo que «combina narración, dramatización y una potente carga visual inspirada en los colores, formas y sentimientos que afloran de la obra artística de Castelao».

A mayores, esta pieza teatral se inspira en «el universo femenino que rodeó al niño Castelao, con la presencia destacada de su madre y de Baltasara reivindicando la huella que las mujeres impregnaron en su formación vital y artística».