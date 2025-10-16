Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ádega prosigue con su ciclo de cine portugués

El cineclub Ádega prosigue mañana viernes con su ciclo dedicado al cine del norte de Portugal. En esta ocasión, proyectarán «Unha quinta portuguesa», película escrita y dirigida en 2025 por la arquitecta y cineasta Avelina Prat, en la que se narra la mudanza del protagonista a una pequeña aldea. La proyección es en el Salón García, a las 20.30 horas.

