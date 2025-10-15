Villaverde destaca el potencial de las empresas depuradoras de moluscos
Agade tiene 45 empresas asociadas que facturan 300 millones y generan mil empleos directos.
La conselleira Marta Villaverde se reunió esta mañana con representantes de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), uno de los pilares del sector mar-industria en la comunidad y España.
Lo hizo para tender puentes de colaboración y brindar su apoyo al colectivo, con 45 empresas asociadas, que factura más de 300 millones de euros y genera más de un millar de empleos directos.
Se trata de favorecer así acciones «en defensa de los intereses de la cadena de valor vinculada a la depuración y la comercialización de los productos del marisqueo y la acuicultura», indicó la titular de Mar.
En este nuevo encuentro, dentro de la ronda de contactos que mantiene con todo el sector, se hizo acompañar de los directores de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y de Desenvolvemento Pesqueiro, Cándido Rial y Ángeles Suárez, respectivamente.
