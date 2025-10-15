Villaverde destaca el potencial de las empresas depuradoras de moluscos

La conselleira Marta Villaverde se reunió esta mañana con representantes de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), uno de los pilares del sector mar-industria en la comunidad y España.

Lo hizo para tender puentes de colaboración y brindar su apoyo al colectivo, con 45 empresas asociadas, que factura más de 300 millones de euros y genera más de un millar de empleos directos.

Se trata de favorecer así acciones «en defensa de los intereses de la cadena de valor vinculada a la depuración y la comercialización de los productos del marisqueo y la acuicultura», indicó la titular de Mar.

En este nuevo encuentro, dentro de la ronda de contactos que mantiene con todo el sector, se hizo acompañar de los directores de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y de Desenvolvemento Pesqueiro, Cándido Rial y Ángeles Suárez, respectivamente.