Villaverde destaca el potencial de las empresas depuradoras de moluscos

Agade tiene 45 empresas asociadas que facturan 300 millones y generan mil empleos directos.

La reunión entre la Consellería do Mar y Agade. | FdV

Manuel Méndez

Arousa

La conselleira Marta Villaverde se reunió esta mañana con representantes de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), uno de los pilares del sector mar-industria en la comunidad y España.

Lo hizo para tender puentes de colaboración y brindar su apoyo al colectivo, con 45 empresas asociadas, que factura más de 300 millones de euros y genera más de un millar de empleos directos.

Se trata de favorecer así acciones «en defensa de los intereses de la cadena de valor vinculada a la depuración y la comercialización de los productos del marisqueo y la acuicultura», indicó la titular de Mar.

En este nuevo encuentro, dentro de la ronda de contactos que mantiene con todo el sector, se hizo acompañar de los directores de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y de Desenvolvemento Pesqueiro, Cándido Rial y Ángeles Suárez, respectivamente.

