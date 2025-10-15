Vilagarcía erradica un «punto negro» de su red de agua con la mejora de la tubería

La empresa Espina y Delfín concluyó ayer con éxito las conexiones de las nuevas tuberías de la red de agua instaladas en As Carolinas (Vilagarcía). Con esta obra, el Ayuntamiento confía en erradicar un «punto negro» de su infraestructura hidráulica, donde las averías eran frecuentes debido a la antigüedad de las anteriores canalizaciones de PVC.

Los trabajos se desarrollaron sin grandes imprevistos, hasta el extremo de que finalizaron antes de lo previsto. Además, no se produjeron grandes incidencias en el suministro, más allá del anunciado corte de agua en As Carolinas y su entorno más próximo, y de la pérdida de presión en algunos puntos del sur de la ciudad.

Espina y Delfín, y la empresa subcontratada para la apertura de las zanjas, desplazaron a primera hora de la mañana a una decena de operarios a As Carolinas y su entorno más próximo, donde en los últimos días habían abierto tres zanjas para la sustitución de algunos pasos clave del colector de aguas procedente de la planta potabilizadora de Trabanca Badiña. Ayer tenían que realizar las conexiones, tanto al entronque principal como a los secundarios.

Para llevar a cabo este trabajo, se anunció el corte total del suministro en media docena de viales colindantes a As Carolinas, entre las 8.30 horas de la mañana, y las 20.30 horas. Además, se explicó que era probable que en algunas zonas altas de Vilagarcía, y en los pisos más elevados de los edificios, notasen la salida de agua con menos presión de la habitual.

Finalmente, los operarios lograron terminar los trabajos un poco antes de lo previsto, de modo que sobre las 16.00 horas habían finalizado ya las conexiones, y sobre la seis de la tarde empezaron a abrir las nuevas llaves y a cambiar el sistema de captación.

Desde primera hora de la mañana, el sur de Vilagarcía había recibido el agua procedente de la red de la Mancomunidade do Salnés, que tiene en O Rial un paso para Vilagarcía, y a media tarde de ayer se cerró esta válvula para volver a tomar el agua desde la depuradora de Trabanca Badiña. A medida que la tubería se fue cargando y recuperando su habitual presión, en los negocios y hogares que durante el día habían notado que tenían menos fuerza que otros días, pudieron recuperar la normalidad del suministro.

FARO contactó ayer con negocios de hostelería ubicados en la parte media de la parroquia de Cornazo, A Laxe, el barrio de O Piñeiriño, la calle de A Baldosa y Arzobispo Gelmírez, y en todos ellos aseguraron haber tenido un servicio normal de agua. Algunos hogares de Rodrigo de Mendoza o Vista Alegre sí reportaron algunas mermas en la presión.

Pendiente el asfaltado

A media tarde, desde Espina y Delfín se apuntaba que había salido todo según lo esperado. Lo que queda ahora es asfaltar de nuevo las zonas afectadas por la apertura de zanjas, en Blanco Amor, A Coca y As Carolinas. Está previsto que durante el día de hoy, la empresa subcontratada acuda a la zona para compactar el terreno y, de ser el caso, pavimentar ya. Eso sí, en algunos casos, podría ser necesario esperar unos días a que compacte la tierra antes de aplicar el aglomerado.

La mejora de la red de abastecimiento en la avenida de As Carolinas empezó el 21 de septiembre, y durante la primera semana, las obras obligaron a regular el paso de vehículos por un solo carril. También hubo que desplazar 50 metros las paradas del autobús interurbano y el escolar.

La primera actuación consistió en realizar pruebas a ambos lados del cruce para comprobar el estado de las tuberías. Cabe recordar que la primera parte de esta actuación comenzó a finales de julio. En concreto, los trabajadores actuaron en el cruce con la calle de A Coca y en la acera derecha, en dirección a la subida hacia la rotonda de «Man con man». Esta actuación se debió al mal estado de las tuberías, que se encontraban «al final de su vida útil», según se puede leer en el informe municipal, lo que provocaba constantes roturas, como la ocurrida en la zona en mayo.

Ahora, Espina y Delfín continuó las obras en la zona donde se localizan el pozo de registro, las válvulas de corte y la sectorización de la red. El presupuesto de la actuación rondó los 50.000 euros.