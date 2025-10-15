Vilagarcía acoge hoy tres concentraciones contra el genocidio en Gaza
Los sindicatos también convocan huelga general y paros parciales
A.M.
Vilagarcía acoge hoy tres concentraciones de apoyo al pueblo palestino y para denunciar el genocidio en la franja de Gaza. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras organizan una de ellas, mientras que la CIG está detrás de las otras dos. A mayores, los trabajadores están llamados a la huelga.
El sindicato Solidariedade Obreira ha convocado una huelga general en toda España, mientras que las demás centrales optan por paros parciales. Así, la CIG ha solicitado permiso para hacer paros laborales entre las 22.00 horas de ayer martes y las dos de la mañana de hoy miércoles; entre las 10 de la mañana y las 14.00 horas de hoy, y entre las 18.00 y las diez de la noche. En el caso de Comisiones Obreras y la UGT, los paros parciales convocados se distribuyen en tres horquillas: de 2 a 4 de la madrugada de hoy miércoles; entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía; y entre las 17.00 y las 19.00 horas.
El Sindicato de Estudantes, por su parte, ha convocado para hoy huelga de alumnos en los institutos y universidades.
En lo que atañe a las concentraciones, la de UGT y Comisiones Obreras será de 11.30 a 12.00 horas, en la calle Alexandre Bóveda, delante del edificio sindical de Vilagarcía. Mientras que las protestas en las que participa la CIG son a las 12 del mediodía delante de la casa consistorial de Vilagarcía, y a las 20.00 horas, en la plaza de Galicia.
