El IX Simposio LGTBIQ+ de Cambados reflexiona sobre el deporte

La Concellería de Igualdade de Cambados celebrará el día 25 el IX Simposio LGTBIQ+, centrado este año en el deporte con la participación de personalidades como Cristian Silva, campeón mundial de piragüismo, entre otros ponentes para «reflexionar sobre como, a pesar de los avances sociales y legislativos, persisten conductas discriminatorias tanto en competiciones deportivas profesionales como en el ámbito amateur».

Así lo explicó la concejala Mar Pérez, quien detalló que la asistencia es gratuita, pero es necesaria la inscripción previa en el correo electrónico cambadosigualdade@gmail.com o en el teléfono 646 908 177. También que las ponencias y la mesa de debate abordarán cuestiones como el rol de las administraciones locales en la promoción de la diversidad en el deporte, cómo combatir la LGTBIfobia en los espacios deportivos, así como la importancia de crear espacios seguros e inclusivos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Pérez también señaló que el simposio, que cumplirá once años, «se consolida como un referente en la defensa de los derechos» del colectivo en Galicia y que han decidido centrar esta edición en el deporte porque se trata de «un espacio tradicionalmente marcado por la heteronormatividad». Como colofón, actuará O Rabelo, con su «propuesta musical artística cargada de mensaje identidad y reivindicativa».

Deportistas, activistas, docentes y técnicos serán los ponentes

El piragüista Cristian Silva compartirá en primera persona «su proceso de visibilización como deportista LGTB+ dejando patente la necesidad de normalizar la diversidad». También participará Tamara Pérez, profesora de Educación Física y miembro de la Rede Educativa de Apoio, quien abordará la importancia de la educación deportiva en igualdad, y Paula Rial, técnica municipal de deportes, y Xandre Garrido, activista y divulgador, que conversarán con el remero, docente y creador de contenido digital Mario Brión, sobre temas como el papel de las instituciones.