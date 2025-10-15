El Sergas testa un plan de vacunación escolar contra la gripe en cuatro colegios de O Salnés

La Consellería de Sanidade está probando en cuatro centros de O Salnés un plan de vacunación escolar frente a la gripe y empleando la vía intranasal con el objetivo de aumentar la participación de este sector de la población, clave en la cadena de transmisión del virus. En total, ha convocado a 1.200 menores y uno de los colegios elegidos es el San Tomé de Cambados, que ayer recibió la visita de las autoridades.

La iniciativa autonómica es un programa «pionero» que permitirá, de manera voluntaria, que alumnos de Infantil y Primaria de 55 centros de toda la comunidad puedan ser vacunados en sus propios colegios por parte de personal de enfermería de sus respectivas áreas sanitarias.

El método elegido es la vía intranasal, que «evita pinchazos y tiene el objetivo de conseguir una cobertura del 70% entre los menores nacidos entre 2014 y 2022 que estén matriculados en los centros que participan en el proyecto piloto», explicaron fuentes autonómicas.

En el colegio cambadés estuvieron ayer el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, entre otras autoridades.

Los menores recibieron un diploma tras inmunizarse. | Noé Parga

Según la Xunta, comprobaron el «buen ánimo de los escolares y la agilidad con la que se desarrolló esta segunda jornada del programa piloto». En la comarca arousana están llamados 1.200 menores, pues también se han elegido al CPR Sonrisas y Lágrimas de A Illa, el CEIP Plurilingüe Arealonga y el CPR Plurilingüe Sagrada Familia, estos dos últimos de Vilagarcía. Y en cuanto a Pontevedra, serán 500 más.

Reguera destacó que el objetivo de la Xunta es alcanzar una vacunación de casi el setenta por cierto gracias a esta campaña y recordó que «se está haciendo todo lo posible para facilitar e incentivar la vacunación de nuestros niños».

Las autoridades siguieron la jornada. | Noé Parga

Por su parte, el gerente subrayó que la «vacunación infantil va mucho más allá de proteger a estos niños; hay que tener en cuenta que las escuelas son un foco de transmisión y que estos son, en muchos casos, los que contagian el virus a sus padres y abuelos». De hecho, uno de los objetivos es disminuir el número y la gravedad de las complicaciones derivadas del virus en este sector de la población y evitar la cadena de transmisión y reducir el impacto en la población en general.

Resultados de inmunización

Ambos mandatarios recordaron también que en Galicia son 55 los centros participante en el programa piloto, que espera llegar a 19.000 niños de entre tres y once años de edad. En función de las coberturas de inmunización alcanzadas, las autoridades sanitarias evaluarán la posibilidad de ampliarlo al resto de colegios en el futuro. Y es que la iniciativa forma parte de la campaña general de vacunación infantil frente a la gripe, que empezó ayer y que este año se ha ampliado a niños de entre seis meses y once años, a los nacidos desde el 1 de enero de 2014. El objetivo es llegar a las 215.000 menores gallegos.

El formato intranasal como el probado ayer en Cambados busca incentivar la participación empleando este método sin pinchazo y que, por tanto, reduce el temor de los menores a la inmunización.

Para la participación, las familias han tenido que firmar un consentimiento y entregarlo en sus respectivos centros, tras reuniones explicativas sobre el proceso, según informaron desde el Sergas.

Otra de las novedades de la campaña de vacunación, activa desde el 29 de septiembre, es la administración de la vacuna antigripal de alta carga para las personas de 70 a 79 años, que hasta ahora estaba limitada a mayores de 80, a residentes en centros e inmunodeprimidos.

A partir del 20 de octubre , se citará a personas de más de 70 a vacunarse en su ambulatorio y se abrirá también la campaña para personal sanitario y personas en situación de inmunodepresión.

La comunidad «es líder en tasas de cobertura»

Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de la vacunación entre la población infantil dado su papel clave en la cadena de transmisión del virus de la gripe. De hecho, este programa piloto se compatibiliza con la práctica habitual de suministrar la vacuna en los centros de salud y que también arrancó este martes, dirigida a todos los menores de entre seis meses y once años de edad. Es voluntaria y las familias reciben un mensaje de texto en el móvil con la cita correspondiente.

Con todo, según el Sergas, la comunidad autónoma destaca como «líder en tasas de cobertura, tanto en el caso de la gripe como del covid 19». Indica que en mayores de 65 años alcanzó el 71% de la cobertura, frente al 58,4 de la tasa nacional. La OMS recomienda la vacunación frente a la gripe para proteger a las personas más vulnerables y disminuir el impacto sobre la capacidad asistencial