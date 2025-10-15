La programación cultural de Cambados da el salto a la música clásica

Cambados contará con una programación estable de música sinfónica al convertirse en la segunda sede de la Orquesta Gaos. De este modo, se sitúa al nivel de las grandes ciudades con tres citas de la nueva temporada de este proyecto coruñés.

El concejal de Cultura, Liso González, asistió ayer a la presentación de la programación de su 17 temporada y destacó que se trata de una de las «novedades más importantes» de la programación cultural de 2025 y 2026, pues «supondrá contar con una programación completa de música sinfónica, que no es habitual en villas del tamaño de Cambados».

La Orquesta Gaos ya estuvo el pasado invierno en Peña y «tuvo mucha demanda», así que surgió esta oportunidad que González lleva meses trabajando, para convertir a la capital del albariño en la segunda sede de este proyecto –la otra es A Coruña–.

Una de las fechas más destacadas será el 23 de diciembre, a las 20.30 horas, con el concierto solidario a favor de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. En concreto, será una unión artística con su coro y la Escuela de Danza Druída en la que el público podrá disfrutar de bandas sonoras míticas (Star Wars, ET, Avatar...).

El calendario se retomará el 28 de febrero, a las 19.30 horas, con «Futuro», una apuesta por el talento de las nuevas generaciones, con la participación de tres jóvenes de entre 10 y 15 años que interpretarán obras de Gluck, Chopin y Borme.

La segunda cita tendrá lugar el 18 de abril (19.30 horas) con el concierto «Rossini», poniendo en escena «Concierto para fagot y orquesta», y la temporada finalizará el Cambados el 27 de junio, con «Groove!», con el protagonismo del acordeón y un repertorio «marcado por el ritmo, la vitalidad y la energía de obras» de grandes como Copland y Márquez.

González espera mantener esta unión en el futuro y destacó también la introducción de la didáctica que aplica la Gaos, para acercar al público en general el género, «dejando claro que la música clásica sigue siendo plenamente actual y puede convertirse en un espacio único para emocionarse y abrirse a nuevas experiencias». Así lo comentaron los responsables en la presentación, protagonizada por su director artístico, Fernando Briones, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y el edil coruñés Gonzalo Castro. Además, este año habrá una taquilla inversa.