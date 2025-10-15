Oswaldo Digón y Víctor Grande dirigen un taller sobre improvisación teatral

«A escola de Impro», dirigida por Oswaldo Digón y Víctor Grande, organiza un taller intensivo de iniciación a la improvisación teatral que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en horario matinal. El taller, que tendrá lugar en Vilagarcía, está orientado a «todas aquellas personas interesadas en una primera toma de contacto con la improvisación teatral, una especialidad divertida y útil en todos los contextos».

El programa del taller se dispone en dos jornadas, sábado 18 y domingo 19 de este mes de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 horas y consistirá en un calentamiento con juegos y dinámicas para liberar mente y el cuerpo fomentando la creatividad. El precio del taller completo es de 60 euros y para inscribirse, las personas interesadas deben ponerse en contacto en el teléfono 630 829 909.