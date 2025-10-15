«Non chores, Sabeliña» salta a escena para lucir la zarzuela gallega

Vilagarcía será escenario del estreno de la zarzuela «Non chores, Sabeliña». La cita será el sábado 18 de octubre (20.30 horas) en el Auditorio y reúne a más de 100 personas entre artistas, músicos y producción en una obra que «pretende emocionar por su calidad musical y su valor patrimonial».

La función estará a cargo del Coro Liceo de Vilagarcía, acompañado por la Banda de Música de Santiago, bajo la dirección de Casiano Mouriño, y con la colaboración de la Escola de Teatro de A Estrada y los grupos A Prixela de Vilanova y los vilagarcianos Clámide y O Noso Lar. La obra contará con los solistas Emilia Pérez y Lucas López, dos jóvenes talentos gallegos formados en Suiza y reconocidos por sus galardones en concursos internacionales, que aportarán su talento vocal y teatral a una producción que lleva más de cuatro meses de ensayos.

El presidente del Coro Liceo, Pepe Álvarez, destacó el gran esfuerzo que supone llevar a cabo una obra de esta complejidad: «Es un reto importantísimo y complicado, pero creemos que vamos a sorprender. La zarzuela consta de tres actos, con distintos decorados y un vestuario moderno y actual. Incluso trabajamos con niños y gaiteiros, buscando una puesta en escena viva y cercana al público».

Por su parte, Casiano Mouriño, director de la Banda de Música de Santiago, subrayó el orgullo que supone recuperar este género: «Ha sido un honor realizar la transcripción para banda y coro y poder volver a colaborar en una zarzuela gallega».

El musicólogo Javier Jurado destacó que la obra original es de 1942 y el argumento presenta una historia de amor entre dos jóvenes novios, con un triángulo amoroso en el que la Virgen de los Ojos Grandes de Lugo actúa como trasfondo simbólico. La obra combina momentos cómicos y trágicos y concluye con un desenlace feliz.

La representación de Vilagarcía será la antesala de la función prevista para el domingo en el Auditorio de Galicia . Las entradas estarán a la venta desde este viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en la taquilla del Auditorio.