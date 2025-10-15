Meaño logra una baja de 10.000 euros en la obra del pabellón
Meaño
El Concello de Meaño firmará contrato con Padinsa Salnés SL para la ejecución de la mejora del pabellón de deportes de Coirón (Dena). Cabe recordar que el proyecto incluye la sustitución de canalones de agua, bajantes, un portal vehicular de acceso a la instalación y dotar el interior del recinto de un equipo de megafonía.
La firma cambadesa es la que salió mejor parada al presentar el presupuesto más bajo, por un montante de 74.090,34 euros, rebajando en 10.884,33 los 84.674,67 euros del proyecto técnico de partida, lo que equivale a una baja de 12,8 por ciento. El plazo de ejecución es de 75 días.
