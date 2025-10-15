María Galiana trae a Vilagarcía la obra «Yo solo quiero irme a Francia»

La reconocida actriz María Galiana, muy querida por papeles como el de la serie «Cuéntame cómo pasó», visitará Vilagarcía el próximo 15 de noviembre para representar en el Auditorio (21.00 horas) la obra «Yo solo quiero irme a Francia». Las entradas, con precios que oscilan entre los 20 y los 23 euros, ya están disponibles en Ataquilla.com y, en caso de no agotarse, podrán adquirirse el mismo día del espectáculo en la taquilla a partir de las 19.00 horas.

La función, dirigida al público adulto y con 80 minutos de duración, combina humor, emoción y reflexión a través de una historia familiar llena de secretos. La trama arranca con el inesperado encuentro entre Leo e Inés durante el velatorio de su abuela Pilar. Lo que empieza como un malentendido va revelando secretos ocultos, identidades entrelazadas y toda una sucesión de revelaciones que lleva a un viaje desde la juventud de la fallecida a través de la España de posguerra.

La concejala Sonia Outón destacó la importancia de contar con una figura teatral de este nivel como María Galiana en el Auditorio: «Si ya contábamos con una programación de primer nivel, con muchas confirmaciones también de cara al año que viene, poder anunciar ahora esta pieza es una auténtica satisfacción, la guinda del pastel».