El nuevo cuartel y la reforma de la Casa do Mar de Cambados están a punto de licitación

Dos proyectos de origen estatal que llevan tiempo enquistados en Cambados parecen ver la luz y las obras saldrán a licitación más pronto que tarde. Se trata de la reforma de la Casa do Mar y la construcción del nuevo cuartel. Y en cuanto al traspaso de los terrenos de O Pombal al Concello, está pendiente de Patrimonio del Estado, que «todos sabemos que es extremadamente garantista y que los papeles avanzan despacio, pero el camino está iniciado y ya hay un tramo importante avanzado», expuso el alcalde, Samuel Lago, tras reunirse con el subdelegado del Gobierno Abel Losada.

Y es que hace unos meses que se declaró la innecesariedad de los 34.000 metros cuadrados para el dominio marítimo terrestre y era un paso fundamental para su objetivo: ser dueños de todo el complejo deportivo –el paseo no es posible– y poder así «mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación», expuso el regidor. Sobre todo porque hacen falta importantes reformas.

Y en cuanto a la Casa do Mar, el asunto es que hacía falta un informe favorable de Portos que, según el regidor, ya está firmado. La redacción del proyecto se adjudicó a principios de año para una obra de unos 800.000 euros cuya contratación «podría ser cosa de meses», según le indicaron.

Y en cuanto al cuartel, al alcalde le confirmaron que el nuevo proyecto para salvar los problemas de la parcela y que mantienen parada la obra desde hace dos años, está listo y los pliegos aprobados por la Abogacía del Estado, así que «podría salir a licitación, en un calendario realista, durante el primer trimestre de 2026, a más tardar» para ver «muy pronto» como se cumple el «deseo de que Cambados cuente con un cuartel de la Demarcación que nos corresponde», añadió el socialista.