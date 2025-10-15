Los ladrones desmantelan un área recreativa en Trabanca Badiña

Los comuneros de Trabanca Badiña denuncian que durante el pasado fin de semana les robaron la mayoría de los elementos del área recreativa creada por ellos mismos en su zona de monte. En concreto, los ladrones se apoderaron de cuatro grandes mesas de piedra, con varios de sus pies, así como de la mayoría de asientos correspondientes, todos ellos también de piedra. Además, los ladrones destrozaron el vallado de madera, presuntamente para emplear estas piezas como apoyo para mover las piedras.

La junta rectora de la comunidad de montes de Trabanca Badiña (Vilagarcía) cree que el robo se produjo entre las noches del viernes y el sábado, porque el viernes estuvieron en la zona por el día, junto a la empresa que les hizo los desbroces esta temporada. «El viernes aún no faltaba nada, pero ya se veían señales de que había andado gente por allí», señala Ramón Bueno, uno de los directivos de la comunidad.

En efecto, y al sospechar que los ladrones ya habían intentado una vez hacerse con las mesas, pero que desistieron por algún motivo desconocido, el domingo temprano los directivos volvieron al monte. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que los ladrones ya habían conseguido su botín. Faltaban cuatro mesas de piedra, que podrían pesar en torno a 1.000 kilos cada una, y sus respectivas parejas de asientos. Además, la valla de madera estaba rota.

De este modo, el área recreativa creada por los comuneros de Trabanca Badiña con el dinero obtenido por la venta de madera ha quedado prácticamente desmantelada. En su momento, la agrupación vecinal había instalado siete mesas en el merendero, y poco después les desapareció una. Ahora, les sustrajeron otras cuatro, de modo que en el área recreativa solo quedan un par.

Un hecho este que apena e indigna a los vecinos, ya que se gastó dinero de todos, obtenido con la venta de madera del monte comunal, para crear una infraestructura para el disfrute de toda la aldea, y ahora ha quedado reducida a su mínima expresión por culpa de los desaprensivos.

En la zona, los vecinos han detectado las marcas de un vehículo, con el que presuntamente se habría perpetrado el robo de las piezas del merendero.

Pero según Ramón Bueno, no se trata de las rodadas típicas de un camión o un tractor, como cabría esperar para transportar las pesadas mesas del área recreativa. «Las marcas son de ruedas de coche o furgoneta», sostiene el directivo de la comunidad de montes.

Esta entidad gestiona unas 20 hectáreas de superficie forestal, y ya ha padecido otros actos incívicos en el área recreativa. En 2019 incluso detectaron la existencia de un zulo en el merendero, camuflado bajo un techo de madera, vegetación y tierra. Después, les robaron cinco mesas del área recreativa, la mayoría de ellas durante el pasado fin de semana.