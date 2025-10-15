Las jacarandas llegan a Clara Campoamor

El espectáculo de las jacarandas, un árbol originario de Brasil a cuyas hojas, flores y corteza se atribuyen propiedades medicinales, llama a las puertas de la calle Clara Campoamor –antigua Conde Vallellano–, a punto de completar las obras de humanización y embellecimiento iniciadas la pasada primavera.

Será la temporada que viene cuando pueda disfrutarse en todo su esplendor de las jacarandas, ya que se trata de una planta que no pasa desapercibida, cuyas flores acampanadas y de color azul violeta crecen en racimos antes de que broten las hojas.

La visita de la edil de Urbanismo a la calle Clara Campoamor. / M. Méndez

Es tal el espectáculo de su floración que se han convertido en elemento característico de numerosas partes del mundo.

A modo de ejemplo, es símbolo de la ciudad de Sidney, se calcula que en Pretoria hay plantadas unas 70.000 y en Los Ángeles se calculan 148.000 ejemplares.

Una expansión que se debe no solo a su belleza, sino también a que sus raíces no son invasivas, lo cual propicia su plantación en jardines de pequeño tamaño, como los de Clara Campoamor.

Por si no fueran suficientes argumentos y ventajas, parece ser que absorbe una gran cantidad de CO2 y que ofrece un moderado gasto de agua, de ahí que se considere una especie ideal para adornar las calles.

Paola María probando los bancos. / M. Méndez

Así lo cree la concejala vilagarciana de Urbanismo, Paola María, que esta mañana supervisó personalmente la plantación de la primera de las catorce jacarandas previstas para la antigua calle de Conde Vallellano.

Ya se había anunciado el lunes desde Ravella que las jacarandas "se convertirán en el elemento distintivo de Clara Campoamor, especialmente cuando llegue la primavera y broten sus característicos ramos de flores de color azul violáceo".

La llegada de las catorce plantas estaba prevista para el viernes, pero hoy, como queda dicho, ya se "probó" la primera, recibiendo la aprobación de Paola María, quien aprovechó la visita a la calle para probar también los bancos que se instalan desde el lunes y, en definitiva, supervisar una vez más la evolución de esta obra, presupuestada en 666.000 euros.

Los operarios en plena faena, esta mañana. / M. Méndez

A la espera de la inauguración del céntrico, renovado y renombrado vial, prevista para la primera semana del mes que viene, cabe incidir en el papel ornamental de las jacarandas, con una altura media de 12 a 15 metros –pueden alcanzar los 20– y de copas abiertas, irregulares y poco densas.

Dicen los expertos que sus ramas arqueadas permiten crear un dosel sobre la calle y que sus flores, al caer, forman una alfombra de color violeta.