«La Gran Recogida» busca alimentos y 200 voluntarios en O Salnés y Ullán

La Fundación Provincial del Banco de Alimentos hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para reunir a más de 200 voluntarios en la comarcas de O Salnés y Ullán con el fin de cubrir los 25 supermercados adheridos a la próxima «Gran Recogida» que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre. Se trata de la campaña solidaria más importante del año, impulsada a nivel nacional por la Federación Española de Bancos de Alimentos, y que en Pontevedra movilizará a más de 2.500 personas entre 150 establecimientos.

En la presentación de la campaña ayer en Vilagarcía, el presidente de la Fundación, José Ramón Santamaría, animó a la población «a enfundarse el peto azul» y participar «en el fin de semana más solidario del año». A este respecto añadió que «buscamos personas empáticas, que tengan ganas de ayudar a ayudar y que dispongan de 4 horas para unirse a esta gran marea azul».

Explicó además que la campaña se adelanta este año dos semanas a la fecha habitual y se desarrollará bajo el lema «Lo damos todo». El sistema de donación volverá a ser mixto, permitiendo tanto la entrega directa de alimentos como las aportaciones económicas al pasar por caja. Las personas interesadas en colaborar pueden apuntarse en la web bancodealimentosvigo.org o en el wassapp del 645 831 939.

El objetivo para la zona de O Salnés-Ulla es superar los 22.000 kilos de alimentos recogidos el pasado año, lo que permitiría mantener la atención a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad a través de siete entidades benéficas.

El delegado del Banco de Alimentos en la zona, Enrique Marín Mesejo, destacó el crecimiento del voluntariado en O Salnés a lo largo de los últimos 14 años: «Comenzamos apenas 15 personas y hoy llegamos a cubrir desde Catoira hasta Sanxenxo. Contamos con una extraordinaria implicación de los centros educativos, que nos ayudan a crear una auténtica cultura del voluntariado».

Más de 70 alumnos y alumnas de una docena de centros educativos de Vilagarcía, Cambados, Ribadumia, Vilanova, Catoira, Meaño y Sanxenxo colaborarán a pie de supermercado en la campaña, guiados por el coordinador pedagógico Miguel Ángel Suárez. «Vamos centro por centro explicando la realidad social y la importancia de ayudar. Cuando son los propios jóvenes quienes piden colaboración, la respuesta del público es más positiva», destacó.

Entre los centros participantes figuran el Colegio Filipenses, Franciscanas, IES Castro Alobre, IES Cotarelo Valledor, IES O Carril, CPI Ribadumia, IES Asorey de Cambados, IES Vilalonga y otros institutos de la comarca.

El responsable del Banco de Alimentos en Pontevedra, José Luis Doval, subrayó el papel clave de la Brilat, que se encargará de la logística y el transporte de los alimentos donados.

A nivel de toda la provincia, la Fundación se ha marcado el objetivo de superar los 325.000 kilos de alimentos recogidos el año pasado.