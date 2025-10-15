La Fundación Amigos de Galicia llega a 1.300 inserciones laborales en 2025

La Fundación Amigos de Galicia se consolida como referente de la inserción laboral. A través de su Departamento de Orientación Laboral, la entidad ha realizado hasta el mes de octubre un total de 8.541 atenciones personalizadas a personas desempleadas y 1.331 inserciones laborales en toda Galicia, resultados que reflejan el impacto de su trabajo.

Desde la organización subrayan que estos datos son fruto de la coordinación entre técnicos y participantes, y del acompañamiento individualizado que se ofrece a cada persona. «Nuestro objetivo es que cada persona no encuentre solo un empleo, sino también una oportunidad de desarrollo y estabilidad. Ver como mejoran su situación es la mejor recompensa para este equipo técnico», destacan desde la Fundación.

El programa de empleo constituye uno de los pilares del trabajo de la entidad, sustentado en itinerarios personalizados, acciones formativas y asesoramiento en competencias digitales. Los técnicos trabajan tanto con personas desempleadas como con quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social o con dificultades especiales de inserción, ofreciendo un seguimiento continuo hasta su incorporación efectiva al mercado laboral.

Para la Fundación Amigos de Galicia, el empleo continúa siendo la mejor herramienta de inclusión social, especialmente en familias con menores a cargo. «El empleo dignifica a la persona, le aporta autonomía y reduce la dependencia de ayudas sociales», apuntan desde la entidad.

Con la mirada puesta en el futuro, la Fundación, con una importante presencia en la comarca arousana, reforzará en 2026 sus programas de orientación laboral, con especial atención a la formación digital y a las personas en riesgo de exclusión, consolidando así un modelo de intervención integral que ha demostrado su eficacia en toda Galicia.

